Zwei Chöre singen unter dem Motto "Wir sind wieder da"

Andrang und Begeisterung beim Konzert in der Mönchsdegginger Grundschule. Eine Textzeile von Rammstein sorgte für Staunen.

Mehr als zweieinhalb Jahre war es still um den Gesangverein Mönchsdeggingen. Keine Proben. Keine Konzerte. Zum einen wegen der Pandemie, zum anderen, weil sich die Suche nach einer neuen Chorleitung gerade deswegen als äußerst schwierig herausgestellt hat. Die Aussichten schienen schlecht. Umso größer war die Begeisterung beim ersten großen Konzert des Xangverei in der Turnhalle der Grundschule Mönchsdeggingen. Das Konzert wurde von Julia Rabel geleitet, die nicht nur die neue Chorleitung des Mönchsdegginger Chores ist, sondern bereits seit 20 Jahren den Männerchor Kicklingen-Fristingen leitet. Zahlreiche Musikbegeisterte kamen deswegen aus dem weiten Umkreis, um die beiden Chöre singen zu hören.

Aus diesem Grund stand das Herbstkonzert unter einem einfachen Motto: „Wir sind wieder da!“ Und wie kann man das besser zeigen, als sich durch sämtliche Epochen der Musik zu singen – und das an einem Abend. Der Gesangsverein begann in der Renaissance mit „Audite silete“ – Ja höret und schweiget. Von „Bald prangt den Morgen zu verkünden“ aus Mozarts Zauberflöte ging es direkt nach Frankreich. Eine Hommage an „Sie, die ich liebe“ folgte anschließend.

Der Männerchor bringt seine Sehnsucht nach den Bergen zum Ausdruck

Anschließend hat der Gastchor die Bühne für sich in Anspruch genommen. Mit über 30 Sängern und hervorragenden Stimmen begeisterte er das Publikum mit Stücken wie „Wanderlust“, das alle noch aus der Jugend unter „Das Wandern ist des Müllers Lust“ kennen oder „Veronika,der Lenz ist da“. Mit „La Montanara“, das Lied der Berge, hat der Männerchor seine Sehnsucht nach den Bergen zum Ausdruck gebracht und die Liebe zur Natur und zum Leben mit „Es strahlt die Welt“ unterstrichen.

Im nächsten Block verschlug es den Xangverei ins musikalische 20. Jahrhundert. „Heimat deine Sterne“ war der Wehrmachts-Hit 1945. Das Lied erzählt von der Sehnsucht der Soldaten aus der Ferne nach dem Heimatland während des Krieges. Für Stimmung im Saal sorgte anschließend der Schlager-Hit aus den 70ern „Im Wagen vor mir“, der das Publikum zum Mitwippen animierte. Der zweite Liedblock, endete wie der Erste, mit einem Liebeslied. In diesem Fall „Only You“ von Vincent Clarke. Abschließend gab es reichlich Beifall und die Zuhörer forderten eine Zugabe. Daraufhin schmettere der Chor „Intrada A Cappella” dem Publikum entgegen.

Bevor die erste Vorsitzende Anna Riedelsheimer die Gäste und die Sängerinnen und Sänger zum gemütlichen Beisammensein einlud, hatte der Chor noch eine Überraschung parat: „Wer zu Lebzeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden“. Vielen Zuhörern war diese Textzeile und auch die Melodie aus Rammsteins „Engel“ sicherlich bekannt. Dass daraus ein grandioser Chorsatz entstehen konnte, kann man nur Bestaunen. Vor allem, wenn der Chor mitten im Lied einfach aufhört zu singen. Was sich nach einem Fehlversuch angehört hat, war tatsächlich pure Absicht. Damit gab der Xangverei einen Ausblick auf das, was in Zukunft noch kommen wird. Wer jetzt Lust hat mitzusingen – ist gerne eingeladen am Donnerstag (20 Uhr) im Gasthaus zur Rose in Mönchsdeggingen mitzuproben. (AZ)