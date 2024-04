Zwei Sattelzüge streifen sich zwischen Mönchsdeggingen und Untermagerbein

Dank eines Zeugen kann am Mittwoch eine Streifkollision zwischen zwei Lastwagen geklärt werden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden.

Auf der Staatsstraße zwischen Mönchsdeggingen und Untermagerbein ist es am Mittwoch zu einer Streifkollision zwischen zwei Sattelzügen gekommen. Einer der beiden Fahrer sei etwas zu mittig gefahren, so dass sich die Außenspiegel streiften, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, der auf rund 200 Euro geschätzt wird. Ein Zeuge notierte sich zum Glück das Kennzeichen des Lkw-Fahrers, so dass gegen dieser nun ermittelt werden kann, teilt die Polizei abschließend mit. (AZ)