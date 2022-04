Passanten löschen brennendes Feuer auf Balkon mit Gartenschlauch

Ein Brand war in Mönchsroth ausgebrochen. Durch ihr Eingreifen mit einem Gartenschlauch verhinderten Passanten wohl Schlimmeres.

Ein Feuer ist in der Nacht zum Sonntag in Mönchsroth auf einem Holzbalkon ausgebrochen. Passanten entdeckten den Brand und löschten diesen laut Polizeibericht spontan mit einem herumliegenden Gartenschlauch. So sei ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert worden.

Die herbeigeeilte Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und sicherte die Brandstelle gegen erneutes Wiederaufflammen ab. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)