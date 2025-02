Mann stürzt in Möttingen in zweieinhalb Meter tiefe Wartungsluke

In einer Firma im Enkinger Weg in Möttingen ist es am Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, zu einem Betriebsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Mitarbeiter lief bei Wartungsarbeiten an einer Maschine rückwärts und fiel hierbei in eine geöffnete Wartungsluke. Der Mann stürzte etwa zweieinhalb Meter hinab und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, meldet die Polizei Nördlingen. (AZ)

