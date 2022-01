Autofahrer gibt zu, einen Joint geraucht zu haben

Der 21-Jährige fällt einer Polizeistreife der Verkehrsinspektion Donauwörth auf. Was ihn jetzt erwartet.

Eine Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat am Dienstagvormittag in Möttingen einen 21-jährigen Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten laut ihrem Bericht typische Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Da der junge Mann angab, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der 21-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)