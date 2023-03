Autofahrer übersieht Radler in Möttingen

Ein Radfahrer stürzt nach einem Unfall in Möttingen. Ein 38-Jähriger im Auto hatte ihn laut Polizeiangaben übersehen.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in Möttingen ereignet. Ein 38-jähriger Autofahrer übersah laut Polizeibericht beim Abbiegen von der Romantischen Straße in ein Privatgrundstück einen auf dem Gehweg entgegenkommenden Radfahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, und der Radfahrer stürzte. Durch den Sturz erlitt der 57-jährige Radfahrer mehrere Schürfwunden, die aber nicht ärztlich versorgt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)

