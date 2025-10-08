Bürgermeister zweifelt an Plänen der Bahn für Möttinger Bahnhof

In Möttingen werden die Zweifel lauter, ob der Umbau der Gleisanlagen am Bahnhof wie von der Deutschen Bahn angestrebt Ende 2026/Anfang 2027 abgeschlossen sein wird. Bürgermeister Timo Böllmann sagte in einer Sitzung des Gemeinderates, er könne sich nicht vorstellen, wie das Unternehmen es anstellen wolle, unter laufendem Zugbetrieb die Bauarbeiten abzuwickeln. Angestrebt wird, neben dem Bahnsteig an Gleis 1 (Richtung Donauwörth) auch den Außenbahnsteig (Richtung Nördlingen) auf 76 Zentimeter zu erhöhen, damit die Fahrgäste barrierefrei in die Züge einsteigen können. Der bestehende Mittelbahnsteig soll ganz verschwinden, sodass die Schienen künftig nebeneinander auf einem Gleisbett verlaufen.

Nach einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Bahn sei er auch nicht schlauer geworden, meinte Böllmann. Aus einer Sicht wären die entsprechenden Arbeiten nur machbar, wenn diese jeweils unterbrochen würden, wenn die Züge in beide Richtungen einmal pro Stunde ein- und ausfahren. Derzeit komme es jedoch häufig vor, dass die Linie zwischen Aalen und Donauwörth als Ausweichstrecke für Fern- und Güterzüge genutzt werde, so dass der Bahnhof mehrmals pro Stunde passiert werde. Die Bahn bleibe nach derzeitigem Stand bei ihrem Fahrplan für den Umbau, wie auch immer dieser abgewickelt werde, so der Bürgermeister.

Bürgermeister bezeichnet Möttinger Bahnhofsgebäude als „Schandfleck“

Ein Dorn im Auge ist Böllmann zudem das Bahnhofsgebäude, dessen Umfeld er als „Schandfleck“ bezeichnet. Die Kommune würde es gerne der Bahn abkaufen und zu Wohnzwecken umbauen, so der Rathauschef gegenüber unserer Redaktion. Die Gemeinde wäre zudem bereit, das daneben liegende Gebäude mit der früheren Toilettenanlage zu erwerben und für die Zugreisenden zu sanieren. „Die Bahn will beide Immobilien aber nicht veräußern“, bedauerte Böllmann.

Ein halbes Jahr vor den Kommunalwahlen hat der Gemeinderat der Niederlegung des Mandats von Gemeinderat Dominik Rauter zugestimmt. Dieser ist aus Möttingen weggezogen und musste im Zuge dessen das Gremium verlassen, weil er fortan in einer anderen Kommune seinen Wohnsitz hat. Nachrücker ist Dominik Schäff, der in der nächsten Sitzung des Gremiums für die restliche Amtszeit vereidigt wird. Im Hinblick auf die Wahlen am 8. März 2026 hat das Gremium für die Wahlhelfer eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro festgelegt. Zum Gemeindewahlleiter wurde Kämmerer Thomas Siller bestellt. Seine Stellvertreterin ist Susanne Pösl.