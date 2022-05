Möttingen

06:00 Uhr

Das größte Projekt bleibt die Kinderkrippe in Appetshofen

Das größte Projekt der Gemeinde Möttingen ist in diesem Jahr der Neubau der Kinderkrippe im Ortsteil Appetshofen. Der Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet.

Plus Der Möttinger Gemeinderat verabschiedet den Etat für dieses Jahr. Gerade die rasant steigenden Preise im Bau stellen die Kommune vor große Herausforderungen.

Von Bernd Schied

Die Rahmenbedingungen für kommunale Investitionen sind derzeit alles andere als günstig. Rasant steigende Preise im Bau, erhöhte Anforderungen im Umweltbereich und nicht zuletzt personelle Engpässe in den Verwaltungen stellen die Verantwortlichen in den Kommunen vor immer größere Herausforderungen. Auch die Gemeinde Möttingen bekommt das zu spüren, was sich nicht zuletzt im diesjährigen Etat widerspiegelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen