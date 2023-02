Der Balgheimer Kindergarten wird saniert

Plus Die Generalsanierung wird Möttingen eine sechsstellige Summe kosten. Weil immer mehr Eltern berufstätig sind, werden die Kitaplätze stark nachgefragt.

Der Möttinger Gemeinderat unternimmt einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Kinderbetreuung. In seiner ersten Zusammenkunft im neuen Jahr hat das Gremium beschlossen, den kirchlichen Kindergarten im Ortsteil Balgheim grundlegend zu sanieren. Dafür sollen noch in diesem Jahr 285.000 Euro ausgegeben werden.