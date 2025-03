Der Schülercup geht nach Hausen

Die Nachwuchsschützen des Riesgau Nördlingen trafen sich zu einem Wettkampf außerhalb der eigenen Schießstände. Im Schützenheim von St. Georg Möttingen schossen sie um den Schülercup. Durch zwei Vorkampfergebnisse, die auf den heimischen Schießständen geschossen wurden, qualifizierten sich 19 Luftgewehrschützen und 3 Luftpistolenschützen zum Endkampf um den Schülercup. Die Mannschaft der Schützengilde Hausen-Seglohe mit den Schützinnen Leni Borst (183 Ringe) und Helena Fall (169 Ringe) gewann mit 12 Ringen Vorsprung den Schülercup-Pokal. Dieser Wanderpokal steht nun für ein Jahr im Schützenheim in Hausen. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft von Eichenlaub Oberringingen mit den Schützen Max Mittring (168 Ringe) und Lena Beck (172 Ringe). Nur sieben Ringe weniger erreichten Linus Lawatschka (168 Ringe) und Leonie Eberle (165 Ringe) von Edelweiß Minderoffingen. In der Disziplin Luftpistole erreichten Paul Kienle (145 Ringe) und Phillip Mayer (137 Ringe) als Mannschaft den 1. Platz. Sie starteten für die Rieser Sportschützen Im Anschluss an die Wettkämpfe fand noch ein Finalschießen der besten acht Luftgewehrschützen statt. Dieses sehr spannende Finale gewann Max Mittring mit 94,8 Ringen (Eichenlaub Oberringingen) vor Ben Poppe (Wörnitzschützen Wechingen - 94,3 Ringe) und Lena Beck (Eichenlaub Oberringingen – 93,7 Ringe). Alle Finalteilnehmer/innen wurden mit einer Medaille geehrt. Die Mannschaftsergebnisse wurden an den Bezirk Schwaben weitergemeldet. Dort wird dann entschieden, welche Mannschaften sich für den Endkampf auf Bezirksebene – dem Shooty-Cup – qualifizieren.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.