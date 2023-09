Möttingen

Die nächste Baustelle an der B25 steht an

Dreispurig ist die B25 schon bei der Auffahrt Nördlingen Süd. Jetzt steht der nächste Bauabschnitt an.

Plus Die Bundesstraße 25 soll zwischen Nördlingen und Möttingen ausgebaut werden. Der erste Teil ist geschafft. Warum der dritte Teil jedoch vor dem zweiten folgt.

Von Bernd Schied

Anfang Oktober rollen auf der Bundesstraße 25 die Baumaschinen an, um den dritten Abschnitt des dreispurigen Ausbaus dieser überregional bedeutenden Verkehrsverbindung zu beginnen. Das hat Baurat Alexander Becker, beim Staatlichen Bauamt Augsburg zuständig für den Landkreis Donau-Ries, im Gespräch mit unserer Zeitung angekündigt.

Der Auftrag für die 1,4 Kilometer lange Strecke von der Abzweigung nach Enkingen bis kurz vor die Grosselfinger Kreuzung ging an das Fremdinger Unternehmen Thannhauser. Dass der zweite Ausbauteil vom Reimlinger Mittelweg bis zum Abzweig Grosselfingen/Balgheim jetzt quasi übersprungen wird, liegt an den noch nicht abgeschlossenen Planungen für dieses rund ein Kilometer lange Teilstück. Der Vorentwurf, so Becker, liege derzeit bei der Regierung von Schwaben. Dieser beinhalte eine Unterführung der Bundesstraße im Kreuzungsbereich. Ursprünglich war hier eine Brücke vorgesehen. Wegen der geschützten Wiesenweihe hat die Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung ein solches Bauwerk abgelehnt. Daraufhin verständigten sich die Beteiligten nach zähem Ringen auf eine Unterquerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

