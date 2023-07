Ehepaar in Wohnmobil kollidiert mit Heizöltransporter in Möttingen

Ein Ehepaar kollidiert bei Möttingen mit einem Heizöltransporter. Der Tank wird dabei nicht beschädigt, am Wohnmobil entsteht ein Totalschaden.

Der Fahrer eines Wohnmobils hat am Mittwoch in Möttingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, befuhren der Mann und seine Frau als Beifahrerin gegen 11.30 Uhr die Ziswinger Straße und wollte an der Kreuzung der B25 nach links Richtung Nördlingen abbiegen. Dabei missachtete der 87-jährige Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit einem Heizöltransporter, der die B25 in Richtung Harburg befuhr.

Der Sattelzug stieß mit der Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des Wohnmobils: Der Tank des Transporters wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro am Wohnmobil, welches aufgrund des Totalschadens abgeschleppt werden musste. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.