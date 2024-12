Ehrennadeln der IHK: Viele Jahrzehnte in der Raiffeisen-Volksbank Ries

Die Raiffeisen-Volksbank Ries ehrt traditionell bei der Weihnachtsfeier ihre Jubilarinnen und Jubilare, die zehn, 25 und 40 Jahre im Unternehmen sind. „Herzlichen Dank, dass Sie sich schon so lange für unsere Mitglieder und Kunden engagieren“, sagten die Vorstände Bernhard Ströbele und Dr. Walter Greiner. 10 Jahre bei der Raiffeisen-Volksbank Ries sind: Florian Sefranek (Leiter Vorstandsreferat Marketing), Marcel Strobel (Absichern und Vorsorge), Aloisia Schneider (Kreditrisikomanagement), Ersoy Dincer (Absichern und Vorsorge), Lisa Wurm (Beraterin in Fremdingen), Katharina Thum (Beraterin in Marktoffingen) und Lisa Kirchmeyer (Innenrevision). Zwei Mitarbeiterinnen feierten ihr Silbernes Jubiläum. Birgit Greiner kam 1999 zur Raiffeisenbank in Möttingen, wo sie bis heute im Service arbeitet und erste Ansprechpartnerin für die Mitglieder und Kunden ist. Viele Jahre betreute sie auch die Mitglieder und Kunden in der Filiale Balgheim. Anja Uhl startete vor 25 Jahren im Sekretariat der Bank in Oettingen, wechselte 2001 in die Personalabteilung, wo sie bis heute arbeitet. Sie ist unter anderem zuständig für die Gehaltsabrechnungen. Beide erhielten die silberne Ehrenmedaille der IHK für 25 Jahre Treue zum Unternehmen. Das 40-jährige Jubiläum feierte Monika Wallmüller: Am 1. August 1984 startete sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen Raiffeisenbank Nördlingen. Danach war sie im Service und als Beraterin in Nördlingen tätig. Nach ihrer Elternzeit startete sie zunächst in der Geschäftsstelle Ederheim und war viele Jahre in Möttingen, dann zwei Jahre im KundenDialog-Center und seit 2023 wieder in Möttingen tätig. Vorstandsvorsitzender Bernhard Ströbele dankte Monika Wallmüller für vier Jahrzehnte loyales Engagement und lobte sie als eine echte „Kümmerin“ für ihre Mitglieder und Kunden. Für 40 Jahre Treue zum Unternehmen erhielt sie die goldene Ehrenmedaille der IHK. Alle Jubilare erhielten Blumen, Urkunden und ein Geldgeschenk.

