Ein Rieser fährt mit 1,5 PS über die Alpen: Wer sein Mofa liebt, der schiebt

Plus Laurence Lerch wählt ein ungewöhnliches Verkehrsmittel, um zu seinem Auslandssemester nach Lugano zu kommen: ein Mofa. Es wird eine unvergessliche Reise.

Zu Fuß oder mit dem Rad über die Alpen, ist ja mittlerweile fast schon normal. Wer den besonderen Kick sucht, der wagt die Alpenüberquerung mit anderen Mitteln. Dabei war es gar nicht die Suche nach Abenteuern, die Laurence Lerch dazu animierte, mit einem 1,5 PS starken Mofa in den Süden aufzubrechen. Es war schlicht die Notwendigkeit, ein solches Gefährt möglichst unproblematisch in den Süden zu transportieren.