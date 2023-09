Möttingen

12:00 Uhr

Ein schmuckes neues Gemeindezentrum für Möttingen

Das Gemeindezentrum Möttingen wurde als Doppelgebäude konzipiert und nimmt die früher hier stehenden zwei giebelständigen Bauernhäuser in ihrer Gestalt auf.

Plus In der Riesgemeinde wurde erst ein Zimmer in der Wohnung des Bürgermeisters für die Amtsgeschäfte genutzt. Nach einer Zwischenstation gibt es jetzt einen Neubau.

Von Herbert Dettweiler

Die Gemeindekanzlei befand sich auch in Möttingen früher in der Wohnung des jeweiligen Bürgermeisters. Ein einziges Zimmer genügte bis zur Gemeindegebietsreform 1978 mehr schlecht als recht, um die Amtsgeschäfte erledigen zu können. Größere Sitzungen wurden allerdings damals schon im Kindergarten abgehalten. Möttingen verlor bei der vorletzten Schulreform ab 1967 seine dreiklassige Volksschule nach Mönchsdeggingen - das Gebäude aus dem Jahr 1926 konnte jetzt anderweitig genutzt werden.

Und zwar als Gemeindeamt, in dem Bürgermeister Friedrich Bissinger arbeiten konnte. Nun befanden sich das Zimmer des Bürgermeisters und drei weitere Verwaltungsräume im Erdgeschoss. Im oberen Stockwerk war Platz für den Sitzungssaal, eine Registratur, das Trauungszimmer und eine Teeküche. Das Gemeindearchiv brachte man im Dachgeschoss unter. So blieb das auch nach dem Ausscheiden aus der Verwaltungsgemeinschaft Ries (ab 1980) viele Jahre während der Amtszeiten der Bürgermeister Helmut Wiedemann (1996-2008) und Erwin Seiler (2008-2020).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

