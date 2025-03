Ein Tag fast wie bei der Berufsfeuerwehr

Sieben Jugendliche der Feuerwehr Möttingen traten zu einer ganz besonderen Übung an: Auf sie wartete ein 24-stündiger Dienst mit straffem Programm - fast wie bei der Berufsfeuerwehr. Gestartet wurde mit der Diensteinteilung. Der Bettenaufbau war kaum abgeschlossen, schon heulte das erste Mal die Sirene. Gemeldet wurde „Öl im Forellenbach“. Schnell musste eine Ölsperre errichtet werden. Beim zweiten Einsatz wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person simuliert. Mit Rettungsschere und Spreizer konnte der Verletzte befreit werden. Die medizinische Betreuung während der Rettungsaktion übernahm das First Responder Team der DLRG Mönchsdeggingen. Auch Schaulustige waren vor Ort: Die Eltern der Jugendlichen überzeugten sich mit großer Begeisterung vom Können ihres Nachwuchses. Zurück im Feuerwehrhaus wurde der Abend bei Spiel und Spaß richtig gemütlich, bis die Sirene um 22:30 Uhr jäh unterbrach und die Jugendlichen zu einem Brand in der Hermann-Keßler-Schule rief. Zum Glück entpuppte sich dieser aber als Fehlalarm. Viel Zeit zum Schlafen gab es nicht. Nachts musste ein Hubschrauberlandeplatz ausgeleuchtet werden. Um 6:45 Uhr der nächste Einsatz: ein Trafo-Häuschen in Balgheim rauchte stark. Mit dem Schnellangriffsschlauch konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Zum Frühstücken und einer Funkgeräteschulung war gerade genug Zeit, bevor die Sirene zum wiederholten Male ertönte. Ein ausgelaufenes Fass mit Diesel brannte. Mit der Schaumpistole bewältigten die Jugendlichen auch diese Herausforderung. Am Nachmittag wurde es wieder ernst: Eine Person war im Wald an einem steilen Hang verunglückt. Nach einer kurzen Suche konnte der Verletzte gesichert und mit der Schleifkorbtrage professionell abgeseilt werden. Die jungen Feuerwehrleute erlebten einen lehrreichen Tag. Die Vorbereitung durch die Betreuenden wurde vom Einsatz der Jugendlichen und dem kameradschaftlichen Umgang entlohnt.

