Möttingen

12:30 Uhr

Einkehr in Möttingen: Von Heuwetter-Suchern und Rübengeistern

Christine Bitterlich las bei der Einkehr im Rahmen der Rieser Kulturtage in Möttingen aus ihren Gedichten vor, Oswald Gobernatz spielte auf.

Von Michael Eßmann

In Oberbayern ist es der Hoagast, im Allgäu der Huigarta und im Ries trifft man sich zur „Eikehr“: Man sitzt gemütlich zusammen, musiziert und erzählt neue und alte Geschichten. Die Einkehr ist Rieser Kultur im Wortsinn und so freute sich der Zweite Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage, Wilhelm Imrich, 60 Gäste zur Einkehr mit der Dichterin Christine Bitterlich im Bürgerzentrum in Möttingen begrüßen zu können.

