Falscher Bankmitarbeiter betrügt Möttingerin um 7000 Euro

Weil eine Frau aus Möttingen auf einen Betrug hereinfällt, verliert sie rund 7000 Euro. Die Polizei warnt, persönliche Daten nicht telefonisch weiterzugeben.

Eine 36-Jährige aus einem Möttinger Ortsteil ist in den vergangenen Tagen um knapp 7000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel die Frau auf eine mittlerweile weit verbreitete Betrugsmasche herein: Ein Mann hatte ihr am Telefon vorgegaukelt, ein Mitarbeiter ihrer Bank zu sein, und loggte sich mit ihrer Hilfe in den Onlinebanking-Account ein.

Polizei rät: Im Zweifel Gespräch beenden und selbst bei der Bank anrufen

Tage danach folgten verschiedene Abbuchungen, die sich auf insgesamt 7000 Euro beliefen. Die Polizei rät in diesem Zuge dringend dazu, niemals sensible oder persönliche Daten am Telefon preiszugeben. Auch Überweisungen sollten niemals am Telefon getätigt werden. Bei etwaiger Unsicherheit rät die Polizei, das Gespräch zu beenden und selbst bei der Bank anzurufen. Weitere Informationen und Verhaltenshinweise gibt es unter polizei-beratung.de. (AZ)

