Förderverein der Hermann-Keßler-Schule Möttingen erhält Spende von Allianz für Kinder in Bayern

Die Lebenshilfe Donau-Ries freut sich über eine wertvolle Unterstützung für den Förderverein der Hermann-Keßler-Schule durch den Verein Allianz für Kinder in Bayern. Im Rahmen einer Spendenübergabe erhielt der Förderverein eine großzügige finanzielle Zuwendung, die für Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Förderbedarfen genutzt wird. In diesem Fall wurden Neuanschaffungen für den Snoezelen-Raum finanziert. Allianz für Kinder in Bayern ist ein karitativer Verein, der unter der Schirmherrschaft der Allianz gemeinnützige Einrichtungen im Freistaat Bayern unterstützt. Der Fokus des Vereins liegt auf der Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche in Not oder mit besonderen Bedürfnissen, die durch geistige, körperliche, seelische oder soziale Beeinträchtigungen Hilfe benötigen. Die Spende, die durch Allianz-Agenturen, Kooperationsbanken sowie Mitarbeitende der Allianz in Bayern ermöglicht wurde, ist Teil des langfristigen unternehmerischen Engagements der Allianz für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Über eine Projektpatenschaft verdreifacht der Verein die finanzielle Zuwendung des einzelnen Spendengebers. Die Wemdinger Versicherungsagentur Allianz Bernd Huber nutzt dieses Vorgehen für die Spendengabe an den Förderverein der Hermann-Keßler-Schule. Seit den frühen 2000er Jahren unterstützt die Allianz mit ihrer Initiative eine Vielzahl von regionalen Hilfsprojekten. Allein im Jubiläumsjahr 2024 wurden mehr als 327.000 Euro an über 80 Einrichtungen in ganz Bayern verteilt. „Wir sind sehr dankbar für diese großzügige Unterstützung, die es uns ermöglicht, weiterhin wichtige Projekte für unsere Schülerinnen und Schüler an der Hermann-Keßler-Schule umzusetzen“, so Erwin Seiler, Vorsitzender des Fördervereins der Hermann-Keßler-Schule. „Die Spende hilft uns dabei, gezielt Fördermaßnahmen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu finanzieren und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.“

