Freiwillige Feuerwehr Möttingen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Die Freiwillige Feuerwehr Möttingen zog bei ihrer Generalversammlung im Januar eine beeindruckende Bilanz für das Jahr 2024. Vor 66 anwesenden Mitgliedern wurden in den Berichten der Funktionsträger sowohl Erfolge als auch Herausforderungen beleuchtet, die das vergangene Jahr prägten. Ein zentraler Höhepunkt war das große Vereinsjubiläum im Juli, das mit einer viertägigen Feier die Mitglieder, die Gemeinde und zahlreiche Gäste zusammenbrachte. Die Veranstaltung erwies sich nicht nur als emotionaler Höhepunkt, sondern auch als finanzieller Erfolg. Die aktive Wehr meisterte 2024 insgesamt 33 Einsätze. Die Hochwasserkatastrophe im Juni stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Für ihren Einsatz erhielten die Möttinger Fluthelfer eine Ehrennadel des Freistaates Bayern, überreicht durch den Kreisbrandmeister Ulrich Roser. Die Jugendfeuerwehr zeigte ebenfalls großes Engagement: Mit 15 Übungen, der Teilnahme an der Deutschen Jugendleistungsspange und einem 24-Stunden-Berufsfeuerwehrtag bewiesen die Nachwuchskräfte ihren Einsatzwillen. In puncto Ausstattung konnte ein bedeutender Fortschritt erzielt werden: Die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Tanklöschfahrzeugs aus dem Jahr 1984 wurde vorangetrieben, und die Lieferung des neuen Fahrzeugs wird bis Anfang 2026 erwartet. Einige langjährige Mitglieder traten vom aktiven in den passiven Dienst. Unter ihnen befand sich auch Werner Bissinger, der von 1997 bis 2012 als Vorsitzender die Geschicke der Feuerwehr leitete. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er als erster Ehrenvorstand der Vereinsgeschichte geehrt – ein historischer Moment für die Möttinger Wehr. Weiterhin wurden vier der ausscheidenden Mitglieder zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Die Versammlung endete in der Gewissheit, 2024 als erfolgreiches und bedeutsames Jahr in die Chronik der Feuerwehr eingeschrieben zu haben.