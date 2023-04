Möttingen

Haushalt für 2023: Für Möttingens größtes Projekt steigen die Gebühren

So sieht es auf der Baustelle der Kläranlage in Möttingen aus, die derzeit erweitert wird. Im Haushalt sind in diesem Jahr knapp zwei Millionen Euro vorgesehen.

Plus Bürgermeister Timo Böllmann zeigt sich zufrieden mit dem Etat. Die Erweiterung der Kläranlage bleibt größter Posten. Die Abwassergebühren steigen um 45 Prozent.

Trotz nach wie vor nicht einfacher Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Möttingen weiterhin auf kommunale Investitionen. In diesem Jahr beziehen sich diese in erster Linie auf den Abwasserbereich und die Kinderbetreuung. Der Haushalt 2023, der vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet wurde, bildet bekanntermaßen die Grundlage für die Finanzierung. Zugute kommen der Kommune höhere Steuereinnahmen und staatliche Zuweisungen, sodass voraussichtlich keine Kreditaufnahme notwendig wird. Das Etatvolumen liegt bei 12,2 Millionen Euro. Der Verwaltungsteil umfasst 6,5 Millionen, der Vermögensetat 5,7 Millionen. Bürgermeister Timo Böllmann äußerte sich zufrieden über das Zahlenwerk. Die Projekte seien solide finanziert und in die Zukunft gerichtet.

Wo liegen die Schwerpunkte bei den Investitionen?

