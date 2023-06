Landkreis Donau-Ries

Geschäftsführer von Go-Ahead stellt sich kritischen Fragen der Bürger

Go-Ahead-Chef Fabian Amini stellte sich in Möttingen kritischen Fragen.

Plus Go-Ahead-Geschäfstührer Fabian Amini räumt in Möttingen ein, dass er das Versprechen eines reibungslosen Fahrgetriebes ab dem 11. Juni nicht habe halten können.

Bürgermeister Timo Böllmann stellte die Frage, die derzeit alle Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer im Ries beschäftigen dürfte: „Wann fahren die Go-Ahead-Züge zwischen Donauwörth und Aalen endlich pünktlich und zuverlässig?“ Böllmanns Adressat war der Geschäftsführer des privaten Eisenbahnunternehmens Go-Ahead, Fabian Amini, der auf Einladung des CSU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler ins Bürgerzentrum nach Möttingen gekommen war, um über die massiven Probleme seines Unternehmens aus erster Hand zu informieren und Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen.

Aminis Antwort war so ehrlich wie ernüchternd: „Ich weiß es nicht. Wir arbeiten an einer Lösung.“ Bis zum Wochenende werde ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet. Die erheblichen Einschränkungen im Angebot begründete er mit einem massiven Personalmangel und technischen Problemen an den Zügen.

