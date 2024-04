Hebebühne kippt in Möttingen von Lkw und verletzt 78-Jährigen am Kopf

In Möttingen ereignet sich am Mittwoch ein Unfall mit einer Hebebühne. Ein 78-Jähriger muss daraufhin im Klinikum behandelt werden.

Bei einem Unfall in Möttingen hat ein 78-Jähriger am Mittwochvormittag eine Kopfverletzung davongetragen. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann eine Hebebühne zu schräg von einem Sattelauflieger heruntergefahren haben. Er kippte mit der Maschine von der Auffahrtrampe. Beim Sturz erlitt der Mann eine Kopfplatzwunde und wurde vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. (AZ)