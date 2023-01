Möttingen

In Möttingen gibt es Zoff zwischen Gewerbe und Gemeinde

Möttinger Gewerbetreibende ärgern sich darüber, dass die Gemeinde das neue Baugebiet an einen Bauträger vergibt.

Plus Die Gemeinde will die Erschließung eines neuen Baugebietes an einen Bauträger vergeben. Die Handwerksbetriebe befürchten, dann keine Aufträge zu bekommen.

Von Bernd Schied

In Möttingen gibt es einen Konflikt zwischen örtlichen Gewerbetreibenden und der Gemeinde. Anlass sind die Pläne der Verwaltung, die Erschließung des neuen Wohngebietes „Römerweg III“ an einen Bauträger zu vergeben und nicht mehr in Eigenregie zu machen. Zudem soll dieser gleichzeitig die Häuser bauen und vermarkten. Insbesondere bei den heimischen Handwerksbetrieben geht deswegen die Sorge um, bei einem solchen Großprojekt gegenüber einem auswärtigen Unternehmen nicht mithalten zu können.

