Möttingen

vor 48 Min.

In Möttingen soll eine Nachbarschaftshilfe etabliert werden

Sich gegenseitig im Alltag zu unterstützen, zum Beispiel mit der Erledigung des Einkaufs, zählt zu den klassischen Aufgaben einer Nachbarschaftshilfe. In Möttingen soll eine solche etabliert werden.

Plus Für das Vorhaben soll ein Verein gegründet werden. Bürgermeister Timo Böllmann betont, dass das Mitwirken der Bürger dafür wichtig ist.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Wegen der nach wie vor steigenden Einwohnerzahlen sieht sich die Gemeinde Möttingen insbesondere bei der Kinderbetreuung mit großen Herausforderungen konfrontiert. „Mehr Einwohner bedeuten auch mehr Kindergarten- und Krippenplätze“, sagte Bürgermeister Timo Böllmann bei der Bürgerversammlung im Schützenheim in Balgheim. Der Rathauschef machte deutlich, dass die Kommune auf diesem Gebiet viel unternehme und vor noch nicht allzu langer Zeit zusätzliche Räumlichkeiten im Obergeschoss des früheren Rathauses für eine Kindergartengruppe geschaffen habe. Für den Ortsteil Kleinsorheim plane die Gemeinde den Umbau des ehemaligen Pfarrhauses zu einer Kinderkrippe. Hierfür stünden Investitionskosten von 200.000 Euro im Raum. Gut aufgestellt sei der Ortsteil Balgheim mit dem von der evangelischen Kirchengemeinde betriebenen Kindergarten. Im Sommer kommenden Jahres folge die Inbetriebnahme der neuen Kinderkrippe in Appetshofen mit zwölf Plätzen. Das Projekt bleibe im Kostenrahmen, so der Bürgermeister.

