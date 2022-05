Hermann-Keßler-Schüler bekommen ein Kunstwerk und ein Kettcar

Endlich konnten die Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums in Möttingen wieder gemeinsam feiern. Gleich zwei besondere Geschenke gab es für sie.

Zwei Jahre mussten die Schülerinnen und Schüler des Möttinger Förderzentrums Hermann-Kessler-Schule auf ihr Maibaumfest verzichten. Jetzt durfte es - zur Freude aller - endlich wieder stattfinden. Bei bestem Wetter feierte die Schulfamilie, leider immer noch ohne Eltern und Angehörige.

Jede Jahrgangsstufe hatte einen kleinen musikalischen oder tänzerischen Programmpunkt vorbereitet, der von den anderen Kindern mit großem Applaus gefeiert wurde. Da ging es um fröhliche Frühlingslieder, es wurde der Maibaum besungen, nach einem Andreas-Gabalier-Titel wurde getanzt und als Höhepunkt gemeinsam die Schulhymne "Hand in Hand" angestimmt. Weitere Höhepunkte war neben dem Maibaumaufstellen - mit großer Hilfe auch von den Schülern selbst - die Übergabe eines nagelneuen Kettcars, das sofort im Beschlag genommen wurde.

Die Arbeit passt in die Schul- und Spielwelt

Gestiftet wurde das neue Fahrzeug vom Kinderschutzbund Donau-Ries, dessen Vorstandsmitglied Manuela Kehrmann das Geschenk persönlich überbrachte. Auch die Nördlinger Künstlerin Hannelore Hippler ließ es sich nicht nehmen, der "Einweihung" des Kunstwerkes, das sie auf Vermittlung der Rieser Nachrichten für die Schule gestiftet hatte, dabei zu sein. "Die wunderbare Welt der Clowns" heißt die Arbeit, die nicht besser in die Schul- und Spielwelt der Hermann-Kessler-Schule passen könnte.

Auf Vermittlung der Rieser Nachrichten hat Künstlerin Hannelore Hippler ihr Kunstwerk "Die wunderbare Welt der Clowns" der Hermann-Keßler-Schule gespendet. Foto: Peter Urban

Schon bei der ursprünglichen Präsentation des Werkes, bei der Schau in den Frickhinger Anlagen, hatte Hannelore Hippler daran gedacht, neben den vielen "ernsthaften" Kunstwerken, die dort gezeigt wurden, etwas extra für Kinderaugen zu produzieren. Das ist ihr hervorragend gelungen, was nicht zuletzt die Begeisterung der Kinder zeigte. In ihrem "Spielehof" ist das Bild jetzt jederzeit präsent und unterstützt die Kinder, die Welt vielleicht ein wenig positiver aus der Sicht und mit dem Blick der Clowns zu betrachten.

Nach dem Fest gab es Grillwürste und Getränke für alle und endlich wieder das zwanglose Beisammensein der Kinder, die ja - wegen der Auswirkungen der Pandemie - so lange auch räumlich getrennt betreut werden mussten. So hoffen alle auf einen fröhlichen, unbeschwerten und schönen Sommer, um ganz nach dem Motto von Hannelore Hippler die wunderbare Welt wieder etwas intensiver genießen zu können.