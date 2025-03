Lebenshilfe Donau-Ries verabschiedet langjährige Kolleginnen

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden zwei langjährige Mitarbeiterinnen der Hermann-Keßler-Schule und ihren Einrichtungen in Möttingen verabschiedet. Karin Varga und Karola Kannler, die über viele Jahre hinweg das Leben und Lernen von Kindern und Jugendlichen im Förderzentrum in Möttingen maßgeblich mitgestaltet haben, traten ihren wohlverdienten Ruhestand an. Karin Varga war dreizehneinhalb Jahre im Dienst der Lebenshilfe Donau-Ries und hat in dieser Zeit Schülerinnen und Schüler mit viel Engagement und Herzblut begleitet. Karola Kannler kann auf fast 44 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen der Lebenshilfe zurückblicken. Ihre fachliche Expertise und ihre menschliche Wärme haben sie zu einer wertvollen Stütze innerhalb der Schulgemeinschaft gemacht. Die Verabschiedung fand im feierlichen Rahmen statt und wurde von zahlreichen Kollegen und Schulklassen begleitet. In persönlichen Abschiedsworten erinnerten Vorstandsvorsitzender des Lebenshilfe-Vereins Günter Schwendner, der Schulleiter Florian Wutzer sowie Fachbereichsleiter Timm Albert an die herausragenden Leistungen und das außerordentliche Engagement von Karin Varga und Karola Kannler. Besonders berührend waren die musikalischen Beiträge sowie die Geschenke, die von den Klassen, Gruppen und der gesamten Schulfamilie überreicht wurden.

