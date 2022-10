Möttingen

Lkw-Fahrer touchiert Pkw: 5500 Euro Sachschaden

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin will in Möttingen an eine Tankstelle abbiegen. Hierbei wird ihr Fahrzeug von einem Lkw gestriffen, der rechts an ihr vorbeifahren will.

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin ist am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr in Möttingen Richtung Nördlingen gefahren. Am Ortsende wollte die Frau nach links in eine Tankstelle abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, blieb sie aufgrund Gegenverkehrs in der Fahrbahnmitte, am Mittelstreifen stehen. Ein nachfolgender 56-jähriger Lkw-Fahrer wollte rechts am Pkw vorbeifahren, touchierte diesen jedoch am Heck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. (AZ)

