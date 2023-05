Mann stirbt bei Betriebsunfall in Möttingen

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in einem Möttinger Ortsteil kam am Freitag ein Mann ums Leben. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einem Betriebsunfall in einem Möttinger Ortsteil ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall geschah, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Beamte der Kriminalpolizei Dillingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen, über den bis Freitagnachmittag noch nichts Näheres bekannt wurde. Auch zum Alter des Verstorbenen konnte die Polizei keine Angaben machen. Es sei keine weitere Person zu Schaden gekommen. Die Untersuchungen dauern an. (hilg)

