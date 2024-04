Möttingen

vor 34 Min.

Mehr als 300 Besucher wollen bei Lesung von Wilhelm Schmid dabei sein

Professor Wilhelm Schmid, der auch schon als philosophischer Seelsorger im Krankenhaus tätig war, stellte in Möttingen seine Betrachtungen über das Sterben, den Tod und die Liebe vor.

Plus Der bekannte Philosoph kommt nach Möttingen und spricht über das Sterben, den Tod und welche Bedeutung die Liebe für ihn hat.

Von Matthias Link

Philosophieren heißt sterben lernen, lautet ein bekanntes Diktum Montaignes. Der Tod, wie auch das Glück, standen schon in der Antike im Zentrum der philosophischen Lebenskunst, der es um das gute Leben geht. Der renommierte Philosophieprofessor Wilhelm Schmid steht wie kaum ein anderer zeitgenössischer Philosoph für die Aktualisierung dieser alten philosophischen Tradition. Im heutigen akademischen Philosophiebetrieb ist dies jedoch eine randständige Position. Der Hospizgruppe Donau-Ries und dem Evangelischen Bildungswerk war es gelungen, Schmid für eine Lesung aus seinem neuen Buch „Den Tod überleben. Vom Umgang mit dem Unfassbaren“ am Mittwochabend in Möttingen zu gewinnen. Das Bürgerzentrum war vollbesetzt mit 300 Besuchern. Zahlreiche und auch angemeldete Besucher konnten keinen Einlass mehr erhalten, wofür sich die Hospizgruppe entschuldigte.

Schmids kleines Buch, das bei Insel erschienen ist, vereint, wie es für den Publikumsverlag typisch ist, literarische und buchkünstlerische Ansprüche. Schmid strebt damit eine breite Wirkung an. So bringt der Autor verständliche philosophische Betrachtungen und Wissen über den Tod und das Sterben mit autobiografischen Erzählpassagen über seine Ehefrau Astrid zusammen, die vor wenigen Jahren an einem Speiseröhrentumor verstarb und die selbst als ehrenamtliche Hospizbegleiterin tätig war. Es ist auch ein Liebesbuch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen