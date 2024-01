Schnelleres Internet für zwei Riesgemeinden

Die Bürger von Mönchsdeggingen und Möttingen können sich auf ein schnelles Datennetz freuen. Die beiden Kommunen investieren dafür viel Geld.

Um in den Genuss schneller Internetverbindungen zu kommen, haben die Gemeinden Möttingen und Mönchsdeggingen im Rahmen einer kommunalen Zusammenarbeit Breitband-Ausbauverträge mit der Firma DSLMobil abgeschlossen. Gefördert wird das Gemeinschaftsprojekt nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie. In den nächsten vier Jahren sollen mit Ausnahme der Hauptorte Möttingen und Mönchsdeggingen alle Ortsteile der Nachbarkommunen einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss durch das Unternehmen aus Asbach-Bäumenheim erhalten.

Der Anschluss der beiden Hauptorte wird nach Mitteilung der Möttinger Gemeindeverwaltung bis 2027 durch einen eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Deutsche Telekom erfolgen. Im Rahmen des Ausbaus werden in den jeweiligen Ortsteilen private Anschlüsse mit mindestens 200 Mbit/s und gewerbliche mit bis zu einem Gigabit angeboten. Nach Angaben des Geschäftsleiters der Gemeinde Möttingen, Andreas von Siegroth, nehmen beide Kommunen viel Geld in die Hand. Nach derzeitigen Schätzungen liege die Wirtschaftlichkeitslücke in Möttingen bei rund 1,85 Millionen Euro, wovon der Freistaat Bayern voraussichtlich 1,66 Millionen übernehme. Somit betrage der Eigenanteil der Gemeinde rund 189.000 Euro. In Mönchsdeggingen werde die Lücke mit 1,05 Millionen Euro veranschlagt, sagte Siegroth. Die vom Staat zu erwartende Förderung betrage rund 939.000 Euro, so dass für die Kommune noch rund 110.000 Euro übrig blieben.

Glasfaserausbau in Mönchsdeggingen und Möttingen soll schnell gehen

Mönchsdeggingens Bürgermeisterin Karin Bergdolt und der Möttinger Rathauschef Timo Böllmann bewerteten die Entwicklung übereinstimmend positiv. Die Weichen für schnelle Breitbandverbindungen in der Zukunft seien somit gestellt. Für die Bürgerschaft und die Gewerbetreibenden bedeuteten schnelle Internetverbindungen auf dem neuesten Stand der Technik, dass sie für die Zukunft gerüstet seien, hieß es übereinstimmend. Matthias Korber, Geschäftsführer der Firma DSLMobil, sicherte den beiden Kommunen eine schnelle Abwicklung des Glasfaserausbaus zu.