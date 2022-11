Möttingen soll aufgewertet werden: Ideen der Bürger sind gefragt

Für einen Teil der Gemeinde Möttingen soll ein Konzept erarbeitet werden. Daran sollen sich auch die Bürger beteiligen. Wie das funktionieren könnte.

Mit einem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) will die Gemeinde Möttingen in den nächsten Jahren den Hauptort aufwerten. Umgesetzt werden soll dies durch eine Aufwertung der Achse vom Altort in Richtung Bahnhof, die später einmal Sanierungsgebiet sein wird. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße 25, wo immer diese künftig auch verlaufe, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Angelegt ist das Vorhaben auf die nächsten 15 Jahre. Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgt durch das Büro Planwerk Stadtentwicklung aus Nürnberg in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten und insbesondere der Bürgerschaft. Mit der Bürgerbeteiligung will das Planungsbüro so zeitnah wie möglich beginnen, sagte dessen Vertreter Tobias Preising in der Sitzung. Diese Phase sollte bis zum Sommer 2023 dauern, damit gleich anschließend eine konkrete Maßnahmenplanung beginnen könne. Ein Gemeinderatsbeschluss, der praktisch den Startschuss zu dem Projekt gibt, ist für Ende 2023 vorgesehen.

Die Zukunft Möttingens gestalten

Preising hob die Bedeutung eines ISEK für die Kommune hervor. Es gehe damit um die Zukunftsgestaltung Möttingens. Der Ort biete bereits jetzt teilweise gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung, wie beispielsweise die Nahversorgungseinrichtungen, die es schon gebe und die von nahezu jedem Punkt innerhalb des künftigen Sanierungsbereiches nur rund 500 Meter entfernt lägen.

Zusammen mit seiner Kollegin Sophia Heilscher erläuterte Preising, wie die Form der Bürgerbeteiligung aussehen könnte. Sie bestehe aus zwei Bausteinen: einer Online-Umfrage und einem sogenannten Web-Mapping. Auf einer Karte im Internet könnten Bürgerinnen und Bürger konkrete Vorschläge eintragen, an welchen Stellen eine Aufwertung des Ortsbildes aus ihrer Sicht möglich wäre.

Möttinger Gemeinderat noch nicht begeistert

Im Gemeinderat hielt sich die Begeisterung über die Vorschläge noch in Grenzen. Als Hauptproblem wurde genannt, dass es wohl schwierig werden dürfte, seitens der Kommune an die entsprechenden Grundstücke zu kommen, um die Ideen letztlich umzusetzen. Dies sei aber eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung.

Bürgermeister Timo Böllmann plädierte dafür, in der Bevölkerung möglichst viel Werbung für das ISEK zu machen, was seitens des Büros Planwerk ebenfalls als bedeutend für einen Erfolg erachtet wird.