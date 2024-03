Möttinger Posaunenchor spielt in der Kirche

Zusammen mit einer Sängergruppe musizieren die Bläser. Pfarrer Andreas Funk stellte die einzelnen Lieder vor. Zu einem besonderen stellte er seine Gedanken vor.

Der Posaunenchor Möttingen hat sich bei seinem Konzert über ein volles Haus beziehungsweise eine volle Kirche gefreut. In zahlreichen Proben hatten sich der Chor, Schlagzeuger Simon Meyer und die Sängergruppe mit Maria Köhnert, Birgit Müller und Margret Spielberger auf diesen Tag vorbereitet. Pfarrer Andreas Funk moderierte und stellte dabei die Musikstücke vor.

Der Chor eröffnete die Musikstunde mit der „Fanfare Esprit“ in einer Bearbeitung von Heiko Kremers. Pfarrer Funk begrüßte die Zuhörer und freute sich über den zahlreichen Besuch. Noch ein Stück von Heiko Kremers, die „Luftsprünge“, sowie ein Satz von Dieter Wendel, „Nähme im Flügel der Morgenröte“ nach Psalm 139, folgten. „Alles in Liebe“ sang die Sängergruppe. Anschließend spielte der Posaunenchor wieder Musik von Heiko Kremers mit „Ocean Drive“ sowie von Hans-Joachim Eißler „Du hast Erbarmen“.

Die Gemeinde sang gemeinsam

Darauf folgte der erste Auftritt der sechs Jungbläserinnen in einem Konzert: Sie spielten „Rock my Soul“ und bekamen dafür großen Beifall. Ein weiteres Gesangsstück der Sängerinnen mit Orgelbegleitung war „Jesus Christus ist das Licht“ von Johann Sebastian Bach, worauf das Gemeindelied „Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen“ folgte. Pfarrer Funk nahm den Titel auf und sprach in seinen „Gedanken“ über das Brücken bauen: Ohne Brücken können Gräben, Spalten nicht überwunden werden.

Im zweiten Teil spielte der Posaunenchor „Looking back the Years“ von Christian Sprenger, das er für seine Doro schrieb, und einen Satz von Dieter Wendel: „Let there be praise“. „Zehntausend Gründe“ präsentierte die Singgruppe und die ganze Gemeinde stimmte den Choral „Herr, wir bitten: Komm und segne uns“ an. Nach dem "Vater Unser" und dem Schlusssegen von Pfarrer Funk war das letzte Stück zu hören: „Heal the world" von Michael Jackson. Nach langem Beifall die Zugabe: „Have a nice evening“ von Michael Schütz.

Chorleiterin Marlene Bissinger dankte allen Mitwirkenden für das gelungene Konzert, bat um zahlreiche Spenden für eine Tuba und lud zu Kaffee und Kuchen ins Bürgerzentrum ein. (AZ)