Motorradfahrer fährt auf anderen Motorradfahrer auf

Ein Unfall mit zwei Motorrädern ereignet sich bei Möttingen. Beide Fahrer werden im Krankenhaus behandelt.

Ein Unfall mit zwei Motorrädern hat sich am Samstagabend gegen 19.45 Uhr in Möttingen ereignet. Ein 20-jähriger Kradfahrer befuhr die Romantische Straße in Fahrtrichtung Nördlingen. Hinter ihm fuhr ein ebenfalls 20-jähriger Kradfahrer. Als der Vordere der beiden an der Kreuzung zum Weilerweg seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringerte, bemerkte dies der Hintere nach Polizeiangaben zu spät und fuhr auf ihn auf.

Beide Unfallbeteiligte wurden hierbei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An ihren Motorrädern entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Möttingen unterstützte bei der Verkehrslenkung und Säuberung der Unfallstelle. Ein bereits hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. AZ)