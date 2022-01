Müllcontainer gerät in Möttingen in Brand

Ein Müllcontainer hat auf einem Firmengelände in Möttingen gebrannt.

Ein Feuer ist am Donnerstagmorgen gegen halb sechs auf einem Firmengelände in Möttingen ausgebrochen. Ein Müllcontainer geriet laut Polizei in Brand, ursächlich sei wohl eine Selbstentzündung. Eine Gefahr für Menschen oder hohe Sachwerte habe nicht bestanden. Die Feuerwehr Möttingen war mit circa 25 Mann vor Ort. (AZ)