Neuer Nachbarschaftshilfe-Verein in Möttingen gegründet

Die Nachbarschaftshilfe Möttingen & Mönchsdeggingen wurde am vergangenen Samstag gegründet.

Plus Das Interesse ist groß am neuen Verein, mehr als 50 Bürger unterschreiben an Ort und Stelle die Satzung. Bürgermeister berichten von Hilfeersuchen.

Die beiden Nachbar-Bürgermeister Karin Bergdolt, Mönchsdeggingen, und Timo Böllmann, Möttingen, haben sich am Samstagabend im Möttinger Gemeindezentrum einen lang gehegten Herzenswunsch erfüllt: Sie veranstalteten die Gründungsversammlung des Vereins „Nachbarschaftshilfe Möttingen & Mönchsdeggingen“. Beide zeigten sich überwältigt von der Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die der Einladung gefolgt waren. Der Begeisterung tat es auch keinen Abbruch, dass am Ende „nur“ ein geschätztes Drittel der Anwesenden, nämlich 51 Personen, als Gründungsmitglieder die Satzung an Ort und Stelle unterschrieben.

Die Versammlung war von der Überzeugung geprägt, dass an der Gründung eines Nachbarhilfe-Vereins angesichts der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung kein Weg vorbeiführt. Die Bürgermeister berichteten von Hilfeersuchen, die an sie herangetragen werden, und denen sie nur in Grenzen abhelfen könnten. Andererseits wurde bekannt, dass es bereits eine lange Liste von Personen gibt, die bereit sind, Mitmenschen, die Hilfe brauchen, unter die Arme zu greifen, sei es mit kleinen Reparaturen oder Hilfen im Haushalt, Unterstützung bei Behördenkontakten, Fahrdiensten oder einfachen Besuchen.

