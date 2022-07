Abgeordneter Lange: Riesbahn-Beschleunigung ist fraglich

Plus Der Umbau des Bahnhofs in Möttingen wird sich verzögern, das wird bei einem Ortstermin deutlich. Außerdem ist ungewiss, ob die Riesbahn künftig schneller fahren kann.

Im Zuge der Modernisierung der Bahnhaltepunkte auf der Riesbahn zwischen Donauwörth und Aalen steht der Beginn der Bauarbeiten für den barrierefreien Umbau der Gleisanlagen am Bahnhof Möttingen unmittelbar bevor. Bei einem von CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange organisierten Ortstermin erläuterten Vertreter der Deutschen Bahn (DB) die aktuellen Planungen, die allerdings vom ursprünglich vorgesehenen Bauablauf abweichen. Am Rande des Termins ging es auch um die Reaktivierung der Hesselbergbahn.