Hoher Sachschaden nach Unfallfluchten im Ries

In Möttingen fährt ein Unbekannter gegen ein Zaun, in Nördlingen ein Unbekannter gegen einen Außenspiegel. Beide kümmern sich nicht um den jeweiligen Sachschaden.

Zwischen Donnerstagabend, 23.50 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, ist ein Unbekannter in der Ziswinger Straße in Möttingen, nach Polizeiangaben vermutlich beim Wenden, gegen einen Zaun gefahren. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Er flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unfallflucht in Nördlingen

Zwischen 9 und 10.45 Uhr am Freitagvormittag ist ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw in der Oskar-Mayer-Straße angefahren worden.

Der Unbekannte stieß dem Polizeibericht zufolge gegen dessen Außenspiegel und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. (AZ)