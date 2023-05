Wann geht es mit dem letzten B25-Abschnitt weiter?

Plus Nach rechtlichen Auseinandersetzungen kann es bald mit dem weiteren Ausbau zwischen Möttingen und Nördlingen losgehen. Doch die letzten Meter könnten Zeit beanspruchen.

Das Gebirge neben der Straße gehörte über Monate zum Landschaftsbild kurz vor der B25-Abfahrt in Richtung Nördlinger Altstadt: Die Erd- und Schotterberge dürften zwar nicht mehr in jene Höhen wie beim Brezelausbau im vergangenen Jahr anwachsen, doch das Thema Straßenausbau zwischen Möttingen und Nördlingen bleibt heiß. Das Staatliche Bauamt Augsburg hat die Planungen für das letzte Teilstück ausgearbeitet. Trotzdem könnte es durchaus noch dauern, bis das Großprojekt B25 vollends abgeschlossen ist.

Freie Fahrt mit 100 Stundenkilometern kurz nach der Ortsausfahrt Möttingen – noch dazu nicht mehr hinter den Lastwagen in Richtung Nördlingen hinterherzuckeln zu müssen, sondern sicher an ihnen vorbeiziehen zu können. Für viele Pendler könnte diese bisherige Wunschvorstellung Realität werden. Doch Geduld ist noch gefragt.