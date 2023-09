Polizei stoppt Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Zwei Autofahrer werden am Dienstag in Möttingen kontrolliert. Bei einem wird Alkoholgeruch festgestellt, bei dem anderen schlägt ein Drogentest an.

Die Polizei Nördlingen hat am Dienstag im Gemeindegebiet Möttingen zwei Autofahrer kontrolliert, die unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen standen.

Am Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein 19-jähriger Autofahrer in Appetshofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Mann gab an, am Sonntag einige Joints geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der Autofahrer erhält nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Des Weiteren muss er mit einer Verlängerung seiner Probezeit rechnen.

Alkoholisierter Fahrer versucht vor der Polizei wegzufahren

Ein 35-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr, in der Balgheimer Straße in Möttingen kontrolliert. Der Mann versuchte zunächst der Kontrolle zu entkommen, indem er stark beschleunigte. Er konnte aber nach kurzer Zeit durch die Beamten angehalten werden.

Bei der Kontrolle wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt: Ein Atemalkoholtest zeigte fast 2,0 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann war außerdem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und muss daher mit einer Strafanzeige rechnen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. (AZ)