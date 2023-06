Radfahrer mit 50 Stundenkilometern auf Möttinger Gehweg unterwegs

Als eine Polizeistreife in Möttingen unterwegs ist, fällt ihr ein Radfahrer auf, der auf dem Gehweg fährt. Ihre Kontrolle offenbart weitere Überraschungen.

Eine Polizeistreife ist in Möttingen am Mittwochnachmittag auf einen rasanten Fahrradfahrer aufmerksam geworden. Gegen 15 Uhr fiel ihnen ein Mann auf, der auf seinem E-Bike mit ungefähr 50 Stundenkilometern auf dem Gehweg fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass daran kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Darüber hinaus habe der 36-jährige Fahrer keine dafür notwendige Fahrerlaubnis der Klasse AM besessen, so der Polizeibericht weiter. Zusätzlich beobachteten die Streifenbeamten Ausfallerscheinungen bei dem Radfahrer, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Als die Polizeikräfte ihre Kontrolle fortsetzten, traten in der Satteltasche am E-Bike tatsächlich Betäubungsmittel sowie ein Messer zutage.

Dem 36-Jährigen wird Blut abgenommen

Nachdem sie seine Weiterfahrt beendet hatten, brachten die Polizisten den 36-Jährigen zur Dienststelle, wo eine Blutabnahme folgte, so ihr Bericht. Dorthin wurde auch das manipulierte Pedelec befördert, ein Gutachten soll erstellt werden. Die erfolgte Anzeige gegen den Mann beinhaltet mehrere Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.