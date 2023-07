Sekundenschlaf auf der B25: Mann kollidiert bei Möttingen mit Leitplanken

Ein junger Autofahrer fällt am Freitag auf der B25 in einen Sekundenschlaf. Er kollidiert mit beiden Leitplanken, bleibt jedoch unverletzt. Der Schaden ist hoch.

Der Sekundenschlaf hat am Freitag einen 21-Jährigen übermannt, als er nach seiner Nachtschicht die B25 von Harburg in Richtung Möttingen gefahren ist. Laut Polizeibericht kam der junge Mann gegen 3.35 Uhr mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der linken Leitplanke. Vor Schreck übersteuerte der Fahrer seinen Pkw und stieß in die rechte Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw über die Fahrbahn geschleudert und kam letztlich an der rechten Leitplanke zum Stehen. Der Mann erlitt keine Verletzungen, es entstand jedoch ein Schaden von etwa 43.000 Euro. (AZ)

