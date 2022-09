Sekundenschlaf? Mann verursacht Unfall mit 45.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer kommt bei Möttingen von der Straße ab und kollidiert mit dem Wagen einer 38-Jährigen. Die Polizei geht von einem Sekundenschlaf aus.

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 16.10 Uhr bei Möttingen ereignet. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Romantischen Straße in Richtung Nördlingen. Der Mann sei mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen, die Polizei vermutet, dass der 59-Jährige kurz eingeschlafen ist.

Die 38-jährige Autofahrerin, die in Richtung Harburg fuhr, habe nicht mehr ausweichen können, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Der 59-Jährige rollte mit seinem Auto nach der Kollision weiter, fuhr über den linksseitigen Fußweg und kam letztlich an einer Hauswand zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrer nach Polizeiangaben leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. (AZ)

