Spezialeinsatz für das Nördlinger THW nach Sturm in Möttingen

Plus Ein Unwetter zerstört ein Hallendach in Möttingen. Auch weil daneben die Bahnlinie verläuft, muss es schnell gesichert werden. Asbest macht den Einsatz heikel.

Eigentlich trägt das Technische Hilfswerk (THW) die Farbe Blau. Die Technikspezialisten unter den Rettern müssen jedoch in Spezialfällen ein besonderes Augenmerk auf den Eigenschutz legen. In Möttingen war das am Freitag notwendig geworden, nachdem starke Windböen während eines Unwetters das Dach einer Lagerhalle der BayWa abgedeckt hatten. Die Eternitplatten bestanden aus Asbest. Weil die Substanz als krebserregend und gesundheitsschädlich gilt, mussten die Einsatzkräfte des Nördlinger Ortsverbands weiße Overalls über die blaue Einsatzkleidung ziehen. Aber es gab noch mehr Herausforderungen zu lösen. Denn von Westen kamen weitere dunkle Wolken, die Warnungen vor weiteren Sturmböen liefen über die Handys. Die Gefahr, dass lose Teile auf die angrenzende Strecke der Riesbahn fallen, musste also gebannt werden.

Nur kurz fegte das Unwetter am Freitag über das Ries und weitere Teile Nordschwabens. Doch wie berichtet, reichte die Zeit aus, um einen beachtlichen Schaden im Landkreis zu hinterlassen. In Möttingen, so war sich THW-Sprecher Jannis Rauh sicher, sollte der Einsatz noch bis in die Nacht gehen. Lichtmasten wurden deshalb aufgebaut, während die ersten Helferinnen und Helfer ihre weißen Overalls überzogen.

Sturm beschädigt Hallendach in Möttingen und löst großen Einsatz aus

Laut Möttinger Feuerwehr hob eine Windböe das Hallendach kurz an, Platten wurden aus der Befestigung gerissen und flogen vom Dach. Nach dem Sturm waren mehrere riesige Löcher im Hallendach zu sehen. Der Betriebsleiter des BayWa-Standorts, der mit einem Kollegen das Unwetter aus dem Büro heraus verfolgte, beobachtete, wie die Teile umherwirbelten.

Neben THW und Feuerwehr wurden Hebebühnen angefordert. Jannis Rauh berichtet, dass die Einsatzkräfte das Hallendach nicht betreten konnten. Zu dünn waren die Platten, zu groß die Gefahr, dass jemand einbricht. Und während der Wind immer mal wieder kräftig an den Armen der Hebebühnen rüttelte, standen die jungen Männer und Frauen des THW-Ortsverbands Nördlingen in den Körben und lösten mit Schaufeln die losen Platten auf dem Dach.

Dann erreichte die technischen Helferinnen und Helfer in den weißen Overalls ein Funkspruch vom Boden. In den folgenden Minuten durften sie nicht arbeiten. Es näherte sich ein Zug auf der Riesbahn. Der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Nördlingen wurde zwar wegen des Unwetters am Freitag im Landkreis Donau-Ries und den Schäden nicht eingestellt, in Möttingen aber durften die Züge nur mit verlangsamter Geschwindigkeit fahren. Vor Ort war auch ein Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Jannis Rauh schilderte vor Ort weiter, dass das THW als Fachberater alarmiert wurde, um die Feuerwehr über ihre Möglichkeiten zu informieren. Das Hilfswerk übernahm dann nicht nur die Organisation des Einsatzes, sondern begutachtete auch die Situation vor Ort. Bis kurz nach 23 Uhr lief der Einsatz in Möttingens Ortsmitte. Die Firma Rauter aus Möttingen plante bereits, am Folgetag eine Notkonstruktion zu errichten.

THW sucht immer nach Mitgliedern

Im Ries sind die Einsätze für das Technische Hilfswerk eher selten. Meist helfen die Freiwilligen bei größeren Einsätzen in ganz Deutschland. Jannis Rauh, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit beim Ortsverband Nördlingen, erklärt, dass es eine Vielzahl an Qualifikationen gibt, die man beim THW erlangen kann. Die seien in manchen Fällen auch für einzelne Berufe interessant. Für all diejenigen, die sich beim THW engagieren wollen: Das Hilfswerk sucht immer nach Mitgliedern. Schon ab einem Alter von zehn Jahren kann man sich engagieren. Die Grundausbildung beginnt für Jugendliche ab 16 Jahren.