Timo Böllmann: Mehr Plätze in den Kitas Möttingens schaffen

Seit rund drei Jahren ist Möttingens neuer Bürgermeister im Amt. Über zwei Dinge ärgert er sich immer wieder. Und aus zwei Projekten wird erst einmal nichts.

Wie haben Sie die ersten drei Jahre als Möttinger Bürgermeister empfunden? Wie fällt die Halbzeitbilanz aus?



Timo Böllmann: Das war keine einfache Zeit. Corona hat uns schwer zu schaffen gemacht. Es war bedauerlicherweise kaum möglich, den persönlichen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu pflegen. Dennoch konnte ich zusammen mit der Verwaltung eine ganze Reihe von Projekten anstoßen und vorbereiten.

Gab es etwas, womit Sie gar nicht gerechnet haben?



Böllmann: Konkret kann ich da kein Beispiel nennen. Ich musste aber recht schnell feststellen, dass ein Bürgermeister offensichtlich für alles, was in der Kommune geschieht, zuständig und verantwortlich ist. Mein Vorgänger Erwin Seiler hatte mir das prophezeit. So recht glauben wollte ich ihm das nicht. Aber er hatte recht.

Wo lagen die Schwerpunkte Ihrer bisherigen Arbeit?



Böllmann: Zum einen beim Ausbau der Kinderbetreuung in der Gesamtgemeinde. Das war mir von Beginn an ein Herzensanliegen. Das wichtigste Vorhaben dabei war der Bau einer neuen Kinderkrippe in Appetshofen-Lierheim, die im Sommer eingeweiht wird. Außerdem haben wir den Kindergarten in Möttingen erweitert, wofür sich das ehemalige Rathaus angeboten hat. Der zweite Bereich war die Ausweisung neuer Baugebiete in Balgheim und Enkingen. Als Nächstes soll 2025 oder 2026 Kleinsorheim folgen. Wir nehmen hierfür viel Geld in die Hand, um die jungen Familien in unserer Gemeinde zu halten.

Welche Projekte waren ihre Idee, welche stammen noch aus der Zeit ihres Vorgängers?



Böllmann: Erwin Seiler hat die Wohngebiete in Enkingen und Balgheim auf den Weg gebracht. Ich habe mich neben der Kinderbetreuung um die langfristigen Planungen für die Sanierung der Abwasserkanäle und die Kläranlagenerweiterung in Möttingen gekümmert. Meine Idee war es auch, in der Gemeinde eine Tagespflegeeinrichtung zu etablieren, die wir mithilfe eines Investors und der Diakonie als Betreiber umsetzen können. In Planung ist zudem die Einrichtung einer Nachbarschaftshilfe.

Sie gehen im Hauptort neue Wege bei der Ausweisung von Baugebieten: keine Entwicklung auf Kosten der Kommune, sondern durch private Investoren. Ist das die Zukunft?



Böllmann: Wenn wir als Gemeinde ein neues Wohngebiet auf eigene Kosten erschließen, bindet dies zu viel Kapital. Zudem stellen wir fest, dass die Nachfrage nach Grundstücken stark zurückgeht und die nach Wohnungen massiv steigt. Vor diesem Hintergrund bietet sich das sogenannte Bauträgermodell an, das unter anderem die Errichtung von Mehrfamilienhäusern mit einem entsprechenden Wohnungsangebot beinhaltet. Wir haben damit im Bereich „Spanäcker“ bereits gute Erfahrungen gemacht. Deshalb wollen wir das Gebiet „Römerweg III“ ebenfalls nach diesem Modell entwickeln. Die Anfänge sind bereits gemacht.

Bedeutet dies, dass im Gemeindegebiet Möttingen keine Einfamilienhäuser mehr entstehen können?



Böllmann: Nein, das nicht. Wer einen Bauplatz für ein Eigenheim will, kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden.

Was hat in Ihrer bisherigen Amtszeit nicht geklappt?



Böllmann: Ursprünglich wollten wir bis 2026 in Möttingen einen neuen Bauhof und ein Feuerwehrhaus bauen. Daraus wird aus finanziellen Gründen erst einmal nichts.

Gibt es etwas, worüber Sie sich als Rathauschef permanent ärgern?



Böllmann: Ja, allerdings - über unsere unglaubliche Bürokratie. Vieles könnte einfacher gehen, wenn nicht alles fünfmal beantragt und zehnmal kontrolliert werden müsste. Hier gilt es seitens der Gesetzgeber, endlich Abhilfe zu schaffen und nicht nur über Entbürokratisierung zu reden. Verärgert bin ich bisweilen auch über manche Kritik aus der Bürgerschaft an mir oder am Gemeinderat, die häufig auf Nichtwissen basiert. Dabei gibt es vielfache Möglichkeiten, sich über das Gemeindegeschehen zu informieren – in den Gemeinderatssitzungen, Bürgerversammlungen, im Amtsblatt oder in der Zeitung. Leider werden diese Angebote nur spärlich genutzt.

Gibt es einen neuen Sachstand zur Umgehung Möttingen im Zuge der Bundesstraße 25?



Böllmann: Nein. Das Staatliche Bauamt Augsburg will auf uns zukommen, wenn es etwas Neues gibt. Ich frage da von meiner Seite nicht ständig nach.

Zur Person: Timo Böllmann wurde 2020 mit 87,2 Prozent zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Möttingen gewählt. Vor ihm war Erwin Seiler im Amt.