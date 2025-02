Trommeln für die Kinder und Jugendlichen der Hermann-Keßler-Schule in Möttingen

Dank der großzügigen Spende des Internationalen Freundeskreises Reimlingen (IFK) an die Lebenshilfe-Einrichtungen in Möttingen werden zukünftig ganz andere Töne zu hören sein. Der Verein spendete sechs handgefertigte Trommeln aus Afrika. Die sogenannten „Djemben“ sind aus einem Holzstamm gefertigt und erzeugen glasklare Höhen und tiefe Bässe. Der IFK ist ein Verein, der für einen toleranten Umgang mit und für andere Nationalitäten einsteht. Denn nur, wenn Menschen für andere Kulturen und Länder offen sind, kann ein verständnisvolles Miteinander gelingen. Außerdem möchte der Verein sozialschwache Menschen dazu ermutigen, mehr Hilfe zur Selbsthilfe in Anspruch zu nehmen, um die eigene Lage selbst verbessern zu können. Während der Trommeldarbietung durch einige Schülerinnen und Schüler bei der Spendenübergabe mit dem IFK wurde schnell deutlich: die Kinder und Jugendlichen haben an den Trommeln eine große Freude und ganz bestimmte werden die Instrumente auf dem einen oder anderen Fest zum Einsatz kommen. Erwin Seiler, der Vorsitzende des Fördervereins der Hermann-Keßler-Schule bedankt sich für die außergewöhnliche Spende des Internationalen Freundeskreises Reimlingen.

