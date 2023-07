Möttingen

Ukrainer sammeln in Möttingen Geld für ihre Heimat

Plus In Möttingen können die Besucher Kultur und Kunst aus dem Land kennenlernen, indem Krieg herrscht. In Donauwörth gibt es bereits ein ukrainisches Kulturzentrum.

Von Peter Urban

Maryna Herbolt lebt seit 23 Jahren in Deutschland, seit rund 19 Jahren in Möttingen. Die Agrarwissenschaftlerin ist in Kiew geboren. Seit dem Kriegsausbruch sind sehr viele ihrer Landsleute in die Region gekommen und verfolgen natürlich die Ereignisse in der Heimat. Nach dem russischen Anschlag auf den Kachowka-Staudamm war die Bestürzung besonders groß und nach dem ersten Schock war der Wunsch in der ukrainischen Gemeinschaft da, noch mehr zu helfen.

Herbolt sagt: „So kam die Idee, zu einem Abend zusammenzukommen, bei dem man sich kennenlernen kann, ukrainische Kultur und Kunst den Menschen im Donau-Ries zu präsentieren, um Spenden zu sammeln und damit zu helfen. Und ein Zeichen der Hilfsbereitschaft zu setzen und zu zeigen, dass der Wille bei den Ukrainern ungebrochen ist.“

