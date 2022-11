Unbekannter schlägt Fenster in Möttingen mit Stein ein

Das Fenster einer Firma in Möttingen wird eingeschlagen. Die Beamten suchen Zeugen zu dem Vorfall.

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch zwischen 12 und 13.30 Uhr bei einer Firma an der Romantischen Straße in Möttingen eine Fensterscheibe mit einem faustgroßen Stein eingeschlagen, wie die Polizei berichtet. Der Sachschaden am Fenster wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)

