Unfall auf der B25: Drei Personen werden leicht verletzt

Beim Abbiegen übersieht eine Frau ein anderes Auto. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Möttingen ereignet. Eine 76-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw von Kleinsorheim kommend in Richtung Bundesstraße 25. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte sie nach links in Richtung Möttingen einbiegen. Hierbei habe sie den aus Möttingen kommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes übersehen, wodurch es zum Unfall kam, wie es im Polizeibericht heißt.

Der Mann, seine 58-jährige Beifahrerin und auch die Unfallverursacherin wurden hierdurch leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 27.000 Euro. (AZ)