Zuschüsse fehlen: Möttingen muss neue Schulden machen

Der Möttinger Bürgermeister Böllmann sagt dennoch: Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wofür das Geld der Gemeinde ausgegeben wird.

Es kommt eher selten vor, dass Möttingen als finanziell kerngesunde Gemeinde im Haushalt eine Neuverschuldung von 2,8 Millionen Euro vorsehen muss. Geschuldet ist dies im laufenden Jahr den fehlenden Zuschüssen des Staates aus dem Förderprogramm "RZWas" für die Kanalsanierungen. Rund eine Million Euro, die bereits zugesagt sind, fehlen bisher in der Kasse. Wann die Mittel fließen, ist laut Bürgermeister Timo Böllmann offen.

Vielleicht 2026 oder 2027 spekuliert sein Kämmerer Thomas Siller. Würden die Gelder aus München rechtzeitig kommen, hätte die Kommune wohl ganz auf neue Kredite verzichten können, lautet seine Einschätzung. So aber gehe man lieber auf Nummer sicher, sind sich Rathauschef und Kämmerer einig. Dennoch ist Siller zuversichtlich, nicht den gesamten eingeplanten Kreditbetrag im Laufe des Jahres in Anspruch nehmen zu müssen.